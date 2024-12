Laverita.info - Cuciniamo insieme: nuvole di mazzancolle

State preparando la cena della vigilia (pensando magari anche a quella di San Silvestro) e non avete idea di cosa fare per apetizer, per accompagnare l’aperitivo? Niente paura: in massimo 10 minuti potete preparare questo sfiziosissimo piatto che, estendendone le quantità e accompagnato o con dell’aceto tradizionale di Modena e Reggio o con un’ottima maionese, può diventare anche un piatto di mezzo. Nel caso irrobustitelo con un’insalata di finocchi, arance e olive nere e poi ne riparliamo. Ai fornelli dunque.