Formiche.net - Cosa riflette la nuova corsa verso il nucleare. L’analisi del gen. Preziosa

Leggi su Formiche.net

Il progetto di Pechino di dotarsi di un grande arsenale di armi nucleari sta dando vita alla secondail. Ciò destabilizzerà ancora di più il quadro strategico attuale con aumento della competizione strategica, erosione della deterrenza strategica, regionalizzazione della minaccia e sarà un esempio destabilizzante per altre potenze emergenti. Le conseguenze attese sul piano geostrategico potrebbero essere: fine della stabilità bipolare, accelerazione dellatecnologica, riduzione degli spazi per il dialogo e la cooperazione.La secondaalil deterioramento dell’ordine internazionale basato sulle regole, accelerato dalla crescente rivalità tra grandi potenze. La primailprese il via nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale e nei primi anni della Guerra Fredda.