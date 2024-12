.com - Calcio a 5 Femminile / L’Okasa Falconara chiude l’anno in bellezza: Audace Verona battuta 4-0

Le citizens salutano il 2024 con una prestazione solida al Pala Badiali, consolidando il secondo posto in classifica. Decisive Isa Pereira, Elpidio e Ferrara.MARITTIMA, 22 dicembre 2024 – Al Pala Badiali, addobbato per l’atmosfera natalizia,si regala l’ultima vittoria delsolare, superando nettamente l’per 4-0 nella 11ª giornata di Serie AFabless. Con questo successo, le ragazze di Giulia Domenichetti chiudono il girone d’andata a quota 23 punti, in coabitazione con Pescara e TikiTaka, alle spalle della capolista KickOff.IL MATCHLa gara inizia con qualche brivido per le padrone di casa, complice un approccio aggressivo delle venete. De Cao va vicino al gol in due occasioni nei primi minuti, ma trova sulla sua strada una Sestari impeccabile, pronta a mantenere la porta inviolata.