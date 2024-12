Pianetamilan.it - Buffa: “Maldini aveva convinto i dirigenti ad abbassare i prezzi dei biglietti”

Leggi su Pianetamilan.it

Federico, giornalista e telecronista sportivo, ha condiviso un interessante retroscena riguardante Paolo, leggendaria bandiera del Milan ed ex dirigente del club, risalente all’anno del diciannovesimo scudetto rossonero. Secondo, nel suo ruolo dirigenziale, giocò un ruolo cruciale non solo in campo strategico ma anche nella gestione del rapporto tra squadra e tifoseria. Ecco, di seguito, le sue parole: "Nelle ultime tre partite dello scudetto, Paoloconvince idel Milan addei. Paolo pensa che serva un apporto esplosivo, che allo stadio vada tutta la gente che non andrebbe in condizioni normali ma che ha voglia di perdere il senno per il Milan" L’intervento difu un gesto che rafforzò ulteriormente il legame tra il club e i suoi tifosi, trasformando San Siro in una vera e propria fortezza rossonera.