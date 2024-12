Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, Seccardini chiede l’ultimo sforzo

Ultima giornata del girone di andata questo pomeriggio e alle 14.30 l’scenderà in campo allo stadio ‘Tomei’ per affrontare il Sora e chiudere così un 2024 straordinario. I padroni di casa non hanno mai vinto tra le mura amiche mentre l’lontano da Monticelli ha fatto benissimo. A presentare le difficoltà di questa sfida in terra Ciociara ha così pensato mister Simoneprima della partenza del bus direzione Sora. "La sconfitta con il Termoli è arrivata nonostante una buona prestazione. Siamo consapevoli che una giornata negativa, sotto il profilo del risultato, può capitare, ma continuiamo ad essere certi del valore della squadra". Sora che si è rafforzato dal mercato. Che match si aspetta? "Ci aspettiamo un avversario determinato ad ottenere il massimo dei punti in palio.