Lanazione.it - Addio a Kurt Laurenz Metzler, l’artista che amava la Toscana

Leggi su Lanazione.it

Zurigo, 22 dicembre 2024 – L'artista svizzero, noto per la sua scultura seriale e colorata in vetroresina e poliestere, è morto a Zurigo all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Nato a Balgach, nel Canton San Gallo, il 26 gennaio 1941,studiò alla Scuola di Arti Applicate di Zurigo e si formò come scultore, lavorando inizialmente la pietra, il ferro, il metallo e il bronzo e dopo un lungo soggiorno a New York utilizzò anche le materie plastiche. Dagli anni '70 integrò componenti meccaniche nelle sue sculture, creando i "Motormenschen"; in seguito ha creato le serie ''Nevrotici Metropolitani", "Luftmenschen" e "Lettori di giornali". Le sculture disono installate in spazi pubblici e privati a Zurigo, New York, Los Angeles, Singapore, Siena, Milano, Assisi, Pontedera e Pisa.