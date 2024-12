Lanazione.it - Accoltellò la fidanzata. Dopo 13 anni di latitanza l’uomo è stato arrestato

un litigio aveva accoltellato nel sonno la, ferendola gravemente. Per quel tentato omicidio, avvenuto nel 2011 in un appartamento di Poggibonsi,eracondannato a seie sei mesi di reclusione.13dirintracciato e arreieri nel Trentino da una pattuglia della polizia stradale di Riva del Garda. A finire in manette è un cittadino rumeno, che èassociato presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo per scontare il residuo pena.fermato dalla polizia nel corso di un normale servizio di vigilanza stradale mentre era a bordo di’ un’auto con targa rumena. Dai primi accertamenti è saltato fuori che su di lui pendeva un ordine di carcerazione per cumulo di pene, emesso dalla procura della Repubblica di Siena nel 2021.