Ilrestodelcarlino.it - A Natale torna la voglia di fare acquisti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 dicembre 2024 – Sono certo che, come accade spesso anche quest'anno gli esercenti piangeranno lamentando una flessione deglinatalizi. Sarà così anche stavolta? Forse è presto per capire come stanno andando le cose. Se dobbiamo rifarci all'ondata di scioperi degli ultimi mesi lo scenario non appare molto roseo e tutto fa pensare che i consumatori tengano più le mani in tasca che sul portafoglio. Tireremo le somme alla fine del ponte delle festività. Gian Maria Ferrarini Risponde Beppe Boni Gli scioperi degli ultimi mesi non sono un indicatore esatto dello stato di salute dell'economia. Certo, alcune categorie hanno buoni motivi per protestare e l'astensione dal lavoro è uno strumento legittimo per rivendicare miglioramenti. Ma molti scioperi hanno più che altro un retrogusto politico e non sono significativi della realtà economica e sociale.