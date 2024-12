Agi.it - Vannacci: "Assoluzione di Salvini è una vittoria dell'Italia e dei patrioti"

AGI - "L'dinel processo Open Arms dimostra che chi difende la patria e protegge i confini agisce nel rispettoa legge e nell'interesse del Paese". Lo scrive sui social l'eurodeputato Roberto. "Come Ministro'Interno, Matteo ha avuto il coraggio di dire no all'immigrazione illegale e di mettere al primo posto la sicurezza deglini. Questa sentenza ristabilisce la verità e rende onore a chi ha servito con dedizione e amore per la nostra nazione", aggiunge. "È unadi Matteo, ma soprattutto unae dei".