Szczesny ancora a secco di minuti giocati | Iñaki Peña merita più di me

Bacellona, 21 dicembre 2024 – Lo scorso 27 agosto, Wojciechaveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato, dopo aver risolto il suo contratto con la Juventus. Tramite i suoi social, l’estremo difensore polacco aveva annunciato di aver dato tutto per il calcio e di non essere pronto per una nuova avventura tra i pali di un’altra squadra. Poco più di un mese dopo, precisamente il 2 ottobre, il portiere polacco ha cambiato idea, accettando l’offerta del Barcellona e firmando un contratto fino al giugno del 2025. I blaugrana, infatti, avevano appena perso Ter Stegen fino al termine della stagione a causa della rottura del legamento crociato durante la partita contro il Villarreal, e per correre ai ripari hanno deciso di contattare proprio l’ex estremo difensore della Juventus, fresco di ritiro.