Pronosticipremium.com - Roma-Parma, il pronostico marcatori: Dovbyk e una sorpresa

Il countdown per il match trache si terrà a partire dalle 12:30 del 21 dicembre è iniziato e i giallorossi si preparano ad una delle sfide più delicate della stagione, sia per il futuro che per la classifica. Nella scorsa giornata gli uomini di Ranieri si sono lasciati cogliere didal dinamismo del Como, errore che non potrà essere contemplato contro i ducali che, tra l’altro, sono una delle formazioni più difficili da gestire proprio per via del loro atteggiamento di esaltazione nei match contro le big.Sulla carta, però, il match non dovrebbe rappresentare un grosso problema per i capitolini ed ecco perché un GOAL con annesso OVER potrebbero rappresentare un giusto compromesso per ildi, della 17ª giornata di Serie A. In questo caso, però, andremo ad occuparci delle quote sui, valutando la condizione sia dei giallorossi che dei ducali.