Roma-Parma, i convocati di Ranieri: out Cristante, torna Hummels

Si accendono i motori in vista della gara trache andrà in scena alle ore 12:30 del 22 dicembre e che sarà valida per la 17ª giornata di Serie A. Una partita delicata che Claudiodovrà provare a vincere per poter pensare di chiudere l’anno nel migliore dei modi, sebbene all’orizzonte ci sia anche il Milan da affrontare. La debacle contro il Como non dovrebbe spaventare il tecnico giallorosso che per questa sfida potràre a fare affidamento sulla sua squadra al completo, con l’unica esclusione di Bryanche ancora subisce le conseguenze dell’infortunio alla caviglia accusato contro l’Atalanta. Per il centrocampista, inoltre, potrebbero ridursi al minimo anche le possibilità dire in campo con il Milan, rimandando così il rientro al nuovo anno, evitando di forzare i tempi di recupero.