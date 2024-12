Zonawrestling.net - RISULATI: ROH Final Battle 2024

Leggi su Zonawrestling.net

Ieri Venerdì 20 Dicembre si è svolto l’evento della Ring of Honor (ROH). È stato il 23°della storia e si è disputato all’Hammerstein Ballroom di New York City , New York. L’evento è andato in onda esclusivamente sul servizio di streaming della ROH, Honor Club.Tutti i risultati Singles Match: Atlantis Jr sconfigge Mansoor (con Mason Madden)Singles Match: Katsuyori Shibata sconfigge Tommy Billington Singles Match: Jay Lethal sconfigge Q.T. MarshallSingles Match for the ROH Women’s World Television Championship: Red Velvet (c) sconfigge Leyla Hirsch Pure Wrestling Rules Match for the ROH Pure Championship: Lee Moriarty (c) sconfigge Nigel McGuinnessTexas Bullrope Match for the ROH World Tag Team Championship: The Sons of Texas (Dustin Rhodes e Sammy Guevara) (c) sconfiggono The Righteous (Vincent e Dutch) Komander vince il Survival of the Fittest Match for the ROH World Television Championship (comprendente Brian Cage (c), AR Fox, Blake Christian, Mark Davis e Willie Mack)Singles Match for the ROH World Championship: Chris Jericho (c) sconfigge Matt Cardona Singles Match for the ROH Women’s World Championship: Athena (c) sconfigge Billie Starkz