Reggio Emilia incidente spaventoso nella notte | auto contro furgone morto un 31enne

Tragedia: poco dopo le 20.30 di venerdì 20 dicembre, in via Tirabassi, la strada che collega la frazione di San Bartolomeo e la borgata di Castel Baldo (tra San Rigo e Ghiarda), si è verificato undal bilancio purtroppo drammatico. Nello sfra una Mini Cooper e un, infatti, un uomo di 31 anni nato a Montecchioè deceduto sul colpo mentre l’altro conducente, un anziano di 83 anni, è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.Leggi anche: Treni in ritardo su tutta la linea ferroviaria per verifiche tecniche a StatutoCoinvolti une una Mini Cooper che, per motivi ancora in corso d’accertamento, si sono scontrati in modo violentissimo in via Tirabassi, più precisamente in prossimità di una discesa dopo l’incrocio con via San Pantaleone.