Ragazza abusata per strada | molestata alla fermata del bus

Ravenna, 21 dicembre 2024 – L’aveva agganciata per. E, dopo averne carpito la fiducia, aveva approfittato di lei per molestarla. Un’accusa di violenza sessuale su una 20enne ravennate che giovedì sera ha fatto finire in carcere un 56enne di origine marocchina senza fissa dimora in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Corrado Schiaretti su richiesta del pm Francesca Bugané Pedretti. Le Volanti della polizia lo hanno agganciato nei pressi di un bar e lo hanno subito accompagnato in cella. Dalle verifiche è emerso che l’uomo non era nuovo a episodi di contesto analogo: il questore gli aveva infatti già notificato un ammonimento per atti persecutori chiesto da una avvocatessa vittima dei comportamenti del 56enne. Inoltre il 18 settembre scorso era stato indagato sempre dquestura con l’accusa di avere minacciato una donna nel parco di via Newton.