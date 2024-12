Ilrestodelcarlino.it - Raccolta differenziata. Il porta a porta non si ferma . Variazioni il 25 e a Capodanno

In occasione delle imminenti festività, lanon si. La multiutility informa che nelle giornate di Natale e, e quindi nelle zone in cui il ritiro avviene il mercoledì, il calendario dellasubirà alcune modifiche (anticipi o posticipi). I cittadini sono quindi invitati a consultare il proprio calendario dei ritiri a domicilio dove sono indicate lepreviste per mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1° gennaio. Le stesse informazioni saranno veicolate con notifiche push anche sull’app Il Rifiutologo. La multiutility ha inoltre previsto, laddove necessario e in collaborazione con le amministrazioni comunali, un’intensificazione dei servizi di igiene urbana per garantire anche nel periodo natalizio spazi pubblici sempre puliti e decorosi.