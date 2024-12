Udine20.it - Quattro nuovi punti allattamento presso le sedi museali e biblioteche di Udine

Leggi su Udine20.it

L’amministrazione comunale di, su proposta dell’Assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone, ha inauguratoall’interno dei Civici Musei e dellecittadine. L’iniziativa punta a garantire un’accoglienza sempre più inclusiva nei luoghi della cultura, rendendoli fruibili anche dalle neomamme.Ispazi dedicati sono stati allestiti in alcune delleculturali più importanti della città. Nel cuore dei Civici Musei, isi trovano a Casa Cavazzini, nella sede museale del Castello die al Museo Etnografico di via Grazzano, oltre che nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Joppi. Nella Biblioteca della Seconda Circoscrizione Rizzi San Domenico ela Ludoteca di via del Sale sono stati installati inoltrefasciatoi, rendendo questi spazi ancora più accoglienti per le famiglie.