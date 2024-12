Sport.quotidiano.net - Primavera 2, Pisa battuto dal Frosinone 2-1 in trasferta

, 21 dicembre 2024 -amara per il, che torna a casa con una sconfitta per 2-1 subita dal. Un risultato che complica la corsa playoff per i nerazzurri, ora scivolati al sesto posto in classifica. La squadra di mister Innocenti, reduce da buone prestazioni e dall’entusiasmo generato dalla convocazione del giovane Olimpiu Morutan in prima squadra, non è riuscita a replicare le prove positive delle ultime settimane. Decisiva la maggiore concretezza dei padroni di casa, guidati da mister Pesoli, che hanno saputo sfruttare meglio le occasioni. Ilera partito bene e, al 23', si era portato in vantaggio grazie a un’autorete sfortunata di Pelosi del. La reazione dei padroni di casa, però, è stata immediata: al 32', Dixon ha riportato il punteggio in parità.