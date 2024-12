Mistermovie.it - Mister Movie | Lee Cronin rilancia La Mummia per un Remake?

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Il franchise di “The Mummy – La” sarà nuovamente riavviato con Leecome regista e sceneggiatore. Scopri tutti i dettagli su questa nuova versione che promette di essere diversa da tutte quelle precedenti.Un Nuovo Inizio per il Franchise di “La”, pronto ilDopo il fallimento deldel 2017 con Tom Cruise, il franchise di The Mummy è pronto per essere riavviato, con una nuova visione che cercherà di riportare il mito delle antiche mummie non morte sul grande schermo. Questa volta, il regista Lee, famoso per il suo lavoro su Evil Dead Rise, prenderà le redini del progetto, riscrivendo la storia per New Line Cinema. Il film è atteso per il 17 aprile 2026, con Blumhouse al fianco della produzione, e promette di essere completamente diverso da qualsiasi versione precedente del franchise.