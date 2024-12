Ilrestodelcarlino.it - Luzzara, auguri di Natale con l'omaggio al carabiniere in pensione

(Reggio Emilia), 21 dicembre 2024 – Si è svolto stamattina in municipio ail tradizionale brindisi dicon le associazioni locali e i dipendenti comunali. Un’occasione di incontro e di condivisione per fare il bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno e per rivolgere un sentito ringraziamento a chi, con il proprio impegno quotidiano, contribuisce al benessere e alla coesione della comunità. Il sindaco Elisabetta Sottili, ha espresso un caloroso ringraziamento a tutte le associazioni e ai volontari che, con dedizione e passione, “svolgono un ruolo fondamentale nella gestione di numerosi servizi essenziali per la collettività, dalla cultura alla solidarietà, dalla sicurezza alla protezione civile”. C’è stato anche un momento diall’appuntato scelto dei carabinieri Umberto Cioccia, recentemente andato in, per il lungo servizio prestato a