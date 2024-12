Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2024 in DIRETTA: Goggia terza davanti a Curtoni e Brignone. Attesa per Vonn

10.58 Bassino va a spasso nella parte centrale, non ha capito bene le linee. Chiude nona a 84 centesimi. St.si conferma stregata per lei.10.58 Bassino avanti 0.07 al primo intermedio, poi sbaglia nello stesso tratto di. Al secondo rilevamento paga 0.05.10.57 Ottima gara per Elena, quarta a 42 centesimi, appena 0.01. Le azzurre ci sono, è mancato l'acuto. Ma manca ancora Marta Bassino, che parte adesso.10.56è dietro di 0.15 al primo rilevamento e 0.24 al secondo.10.55 Buona gara di Ledecka, quinta a 75 centesimi. Adesso Elena. Se la sentirà di attaccare? E' unmolto tecnico.10.54 Ledecka è dietro di 2 decimi al secondo parziale.