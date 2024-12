Quotidiano.net - Lavoro, 847mila occupati in più negli ultimi due anni: metà sono donne

Milano, 8 Dicembre 2024 – Dall’analisi dell’Ufficio Studi della Cgia emerge che nei primi duedi governo Meloni, l’occupazione in Italia è cresciuta complessivamente diunità (+3,6%). Di questi nuovi posti di, 672milalavoratori dipendenti e 175mila autonomi. Calano i “precari”, in aumento i posti fissi Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il numero di coloro che nel periodo preso in considerazione dispone di un contratto a tempo indeterminato è aumentato di 937mila unità, mentre i lavoratori con un contratto a terminediminuiti di 266mila. Diminuiscono i precari. Infatti, l’incidenza percentuale di lavoratori subordinati che attualmente possiede un contratto diprecario è scesa al 14,4 per cento (-2 punti rispetto a ottobre 2022). Sempre nello stesso periodo, i disdiminuiti a 1.