Juve Motta non si fida del Monza | Serve una grande partita

Torino, 21 dicembre 2024 – Potrebbe sembrare unascontata tra una squadra di vertice e una nei bassifondi, ma in realtà non lo è. Thiagonon sideldi Nesta, che è in difficoltà e invischiato in una dura lotta salvezza, per questo motivo il tecnicontino ha chiesto la massima prestazione possibile, lasciando fuori Douglas Luiz, perché ‘ho bisogno di ogni giocatore al 100%’. Insomma, vietato distrarsi e dopo una sequenza di pareggi ladeve obbligatoriamente tornare a vincere per riaccodarsi al treno scudetto.avvisa tutti: “Dobbiamo fare il massimo” Non vuole distrazioni Thiago nella trasferta brianzola, contro una squadra in difficoltà in classifica ma non per il tenore delle prestazioni. Nesta va a caccia di punti salvezza,di punti per riagganciare il treno Scudetto, oppure per non perderlo definitivamente.