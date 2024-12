Israele Netanyahu | Niente accordo sugli ostaggi per finire la guerra a Gaza Missile cade in un parco giochi a Tel Aviv Houthi rivendicano | Il nemico sionista non è più al sicuro

Leggi su Open.online

Il primo ministro israeliano Benyamin, in un’intervista al Wall Street Journal, riferisce che non firmerà unse questo implica la fine della, che potrà terminare solo con la rimozione completa di Hamas. «Non li lasceremo al potere a, a soli 30 chilometri da Tel. Non accadrà», ha dichiarato, in un intervento citato anche su Haaretz. All’intervistatore Elliot Kaufmann,ha detto che«sta vincendo alla grande», perché ha indebolito Hamas e Hezbollah e provocato la caduta del regime degli Assad in Siria.in una Tel, venti feritiÈ di almeno venti feriti il bilancio di un attacco sferrato sudai ribelli. Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre, l’esercito dello Stato Ebraico ha dichiarato di non essere riuscito a intercettare unlanciato dallo Yemen e atterrato in unper bambini vicino a Tel