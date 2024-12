Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco dei ripensamenti: "Nessun rimpasto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ile i suoi dietro-front. L’ultimo riguarda il presunto, ormai è il caso di metterla su questi toni,di giunta, sia di pedine che di deleghe. Ritenuto inevitabile due settimane fa, annunciato neppure troppo velatamente dallo stesso primo cittadino dopo la notizia del buco di bilancio della Fondazione Muse. Nel mirino per quel problema di cassa dell’ente, di cui il Comune è socio unico, era finita l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini che aveva annunciato al Cd’A un aumento di investimenti sulla stagione lirica 2024 di 300mila euro, senza aver alcuna certezza sul rientro di quella somma. Sostituire la Bertini sembrava cosa fatta, magari non subito, già prima del Natale, ma a gennaio comunque, e invece qualcosa deve essere successo: "Ma quale? Si va avanti così" è stata la sua risposta ieri a una nostra domanda e alla dichiarazione del giorno precedente dopo un’intervista televisiva: "Ildi giunta non è all’ordine del giorno e non è nella mia agenda sono state le parole di Silvetti, davvero sorprendenti .