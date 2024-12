Ilrestodelcarlino.it - Gli agenti penitenziari diventano Babbo Natale

Glidella Poliziaa hanno vestito i panni di "", mostrando un grande cuore a servizio delle persone che stanno combattendo in ospedale. Ieri, una rappresentanza del personale in servizio nella Casa circondariale di Pesaro, con il direttore Annalisa Gasparro e il comandante dirigente Stefano Cesari, si è recata presso il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica e congenita dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche per consegnare dei doni, frutto di una raccolta fondi interna e destinata ai bimbi ricoverati. Ad accogliere la speciale delegazione il direttore della Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica e congenita, il professore Sergio Filippelli, la coordinatrice Chiara Gatti, la dottoressa Monica Baldoni, le infermiere in corsia e l’associazione Un battito d’ali.