Formiche.net - Giubileo, l’occasione di rigenerazione universale. La riflessione di Bonanni

Il 24 dicembre, con l’apertura della Porta Santa, si darà avvio al2025, un evento che richiama all’essenza del rinnovamento sociale e spirituale. Nella sua origine ebraica, il, descritto nel Levitico 25, era un tempo dedicato alla giustizia e alla misericordia: i debiti venivano cancellati, gli schiavi liberati e le terre restituite ai proprietari originari. Questo anno santo non era solo un “reset” economico e sociale, ma un profondo richiamo alla solidarietà umana e alla fiducia in un ordine fondato sull’equità. Nel mondo contemporaneo, segnato da conflitti, crescenti disparità e crisi sistemiche, il significato delassume una valenza. È un invito a ripensare i pilastri su cui si fondano le nostre società e le istituzioni internazionali, trasformandoli per garantire pace, uguaglianza e sviluppo sostenibile.