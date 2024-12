Firenze riapre dopo 8 anni il Corridoio Vasariano | il passaggio segreto che unisce Palazzo Pitti e Palazzo Vecchio passando per gli Uffizi

Leggi su Open.online

il, il “” che permetteva ai granduchi di Toscana di muoversi in sicurezza trae la sede del governo a. Domani, 21 dicembre, il pubblico potrà di nuovo percorrere il camminamento che era rimasto chiuso dal 2016 per interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza. I lavori sono costati 10 milioni di euro e si sono conclusi solo qualche settimana fa. Per accedere si dovrà pagare un supplemento al biglietto per la Galleria degli. Gli ingressi saranno contingentati.IlLungo 750 metri, ilattraversa la città e l’Arno,sopra le botteghe di Ponte. Giorgio Vasari lo realizzò nel 1565 per volontà del Duca Cosimo I de’ Medici, in occasione del matrimonio del figlio Francesco con Giovanna d’Austria.