Ilfattoquotidiano.it - Due gatti morti per influenza aviaria H5: avevano bevuto latte crudo contaminato dal virus

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Erano duedomestici, vivevano nella stessa famiglia, ed erano stati segnalati come sospetti lo scorso 12 dicembre. E oggi il Dipartimento di Salute pubblica della Contea di Los Angeles (Lacdph) ha confermato che sonoper l’H5 dopo aver consumato lotti diche erano stati ritirati dal mercato proprio per essere contaminati daldell’. Da mesi gli Usa, e in particolare la California, stanno registrando casi di bovini dapositivi all’e casi umani tra gli operatori degli allevamenti e si sta indagando anche su altri treche nonconsumato. Gli animali domesticimanifestato perdita di appetito, febbre e sintomi neurologici. Inizialmente sono risultati positivi all’A che i funzionari hanno precisato essere rara nei