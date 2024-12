Quotidiano.net - Conte a Salvini su Open Arms: "Io non accetto battute, la trasparenza è centrale"

Leggi su Quotidiano.net

Sulla vicenda"lo smemorato è lui", cioè Matteo. A dirlo a In Onda su La 7 è il leader di M5s Giuseppe, presidente del Consiglio nel 2019, che dice di non "accettare" da. Il leader della Lega lo aveva definito "lo smemorato".ha raccontato lo scambio di lettere intercorso allora tra i due, quando da premier si sarebbe dissociato dalle iniziative dell'allora ministro dell'Interno.ha esordito augurando abuon Natale, e dicendosinto dell'assoluzione: "non auguro una condanna a nessuno, nemmeno all'avversario politico". "Ma se si parla di memoria - ha subito aggiunto - non consento a nessuno di scherzare. Il sottoscritto da quando ha iniziato l'impegno politico ci ha sempre messo la faccia, perché ladavanti ai cittadini".