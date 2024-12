Iodonna.it - Blocchiamo la pompa fredda della logica e abbracciamo tutto quello che scalda il cuore. E festeggiamo

Leggi su Iodonna.it

\Tra i racconti dell’antologia di Luigi Pirandello Sogno di Natale, il mio preferito in questo momento di incertezze èsulla macchinetta invisibile che ognuno di noi porta in sé. Creata non dall’uomo, ma dalla natura stessa, e che molti uomini, raggiunta una certa età, hanno provato a perfezionare. Si tratterebbe, secondo lo scrittore siciliano, di unaa filtro che mette in comunicazione il cervello cole si chiama. Le luci di Natale più spettacolari del mondo: le città che brillano per le feste X Leggi anche › Aspettando Gesù bambino la notte di Natale Lasciamo parlare lui, molto più convincente di me: “Il cervellocon lai sentimenti del, e ne cava idee.