Oasport.it - Biathlon, Franziska Preuss vince la pursuit di Le Grand Bornand. Nona in rimonta Dorothea Wierer

Leggi su Oasport.it

Ad Annecy-Le, in Francia, nella terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, la 10 kmfemminile viene dominata dalla leader della classifica generale, la tedesca, la quale si impone davanti alla transalpina Julia Simon ed all’altra teutonica Vanessa Voigt. La migliore delle azzurre è, ma vanno a punti tutte le azzurre, con Hannah Auchentaller 27ma davanti a Samuela Comola, 28ma, e Martina Trabucchi, 33ma.e consolida la leadership della classifica generale la tedesca, che fa 19/20 al tiro e taglia il traguardo in 29’09?9, andando a precedere all’arrivo la transalpina Julia Simon, con due bersagli mancati, seconda a 27?3, e l’altra teutonica Vanessa Voigt, che trova lo zero al poligono e risale fino al terzo posto a 44?3.