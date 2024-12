Ilnapolista.it - Anguissa: «È bello vedere una partita così in cui abbiamo dimostrato carattere»

Leggi su Ilnapolista.it

: «Èunain cui».a Dazn dopo la vittoria per 2-1 sul Genoa e il suo secondo gol consecutivo.Secondo gol di fila«Come ho sempre detto la cosa importante è vincere. Quando si vince da squadra in unadifficile come questa non è importante come. Èunain cui».Dedica«La dedica sempre a Daniele e ai miei figli».: «Conte mi chiede di non essere pigro, vuole 7-8 gol da me. Non guardo il calcio»Il gol a Udine:«È una giocata che proviamo in allenamento,come proviamo tante altre cose. Sono contento di aver segnato e di averlo fatto in una vittoria. Quando gioco, non penso a fare gol; la cosa più importante è che la squadra vinca. Il centrocampista oggi deve fare tutto e questo è ciò che provo a fare: il mister mi dice che devo segnare ancora di più e fare otto gol a stagione.