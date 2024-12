Quifinanza.it - Accordo Volkswagen-sindacati: salve le fabbriche, 35mila uscite entro il 2030

Leggi su Quifinanza.it

Alla fine è arrivato l’trae il sindacato Ig Metall che eviterà la chiusura degli stabilimenti tedeschi e i licenziamenti forzati del personale. Il prezzo da pagare?ile riduzioni della capacità produttiva.L’trae Ig MetallL’ultimocon iera stato stipulato nel 1994 per sospendere i licenziamenti collettivi e poi revocato lo scorso settembre. L’azienda, il cui obiettivo primario è ridurre i costi di 17 miliardi nei prossimi due anni, spingeva all’inizio per il taglio di 55mila posti di lavoro.Alla fine si è deciso di procedere con la riduzione delle attività produttive in cinque impianti per garantire la continuità operativa. Nello specifico, la linea di assemblaggio a Zwickau verrà chiusa e riconvertita esclusivamente alla produzione del modello elettrico Q4-etron di Audi.