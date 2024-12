Oasport.it - A che ora Conegliano-Milano oggi in tv, Mondiale per club volley femminile: programma semifinale e streaming

sabato 21 dicembre (ore 12.30 italiane) si giocadelper2024 di. Ad Hangzhou (Cina) andrà in scena uno spettacolare derby italiano che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del confronto tra le cinesi del Tianjin Bohai Bank (organizzatrici dell’evento) e le brasiliane del Dentil Praiae (vice campionesse del Sudamerica).Si preannuncia una sfida particolarmente avvincente e appassionante, anche se le due squadre si presenteranno all’appuntamento in maniera differente. Le Pantere hanno giganteggiato nelle fase a gironi, infilando tre vittorie per 3-0 contro il Praiae, il NEC Red Rockets Kawasaki e l’LP Bank Ninh Binh (vice campionesse d’Asia), mentre le meneghine si sono dovute inchinare per 3-0 al cospetto del Tianjin e hanno regolato con il massimo scarto il Gerdau Minas e lo Zamalek.