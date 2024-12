Usa primo fiasco per Trump | la Camera boccia la proposta per evitare lo shutdown 38 repubblicani votano con i dem

Leggi su Open.online

Nella serata di ieri, giovedì 19 dicembre, ladegli Stati Uniti hato un accordo perlo, la paralisi parziale del governo federale a partire da sabato. Si tratta di una prima sconfitta per Donaldche, insieme al suo consigliere più fidato Elon Musk, aveva sostenuto il piano. I, che hanno la maggioranza alla, non hanno infatti raggiunto i due terzi dei voti richiesti per l’approvazione: trentotto membri del Grand old party hanno votato contro insieme a quasi tutti i democratici (secondo la Cnn 2 dem hanno votato a favore). Mike Johnson, speaker repubblicano della, è ora al lavoro per risolvere l’impasse. Ha già chiamato i suoi per cercare di mettere a punto una misura che possa essere approvata e arrivare rapidamente in Senato, così dala paralisi dalla mezzanotte di venerdì.