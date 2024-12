Amica.it - Undercut: anatomia e manutenzione del taglio più genderless

Leggi su Amica.it

In un’epoca in cui le tendenze di moda e bellezza si muovono verso ile l’inclusività, l’si è imposto come uno dei tagli di capelli che meglio rappresenta questi concetti, conquistando donne e uomini di tutte le età. Molte attrici e qualche Royal Girls. Negli anni abbiamo visto numerose celeb come Rihanna, Katy Perry, Scarlett Johansson sfoggiare questodi capelli. Questo stile, caratterizzato da una rasatura o unmolto corto sulle parti laterali e sulla nuca, abbinato a capelli più lunghi nella parte superiore, è perfetto per chi cerca un look audace e moderno. Che regala grinta e non passa inosservato.Kristen Stewart ha addirittura fatto dell’il suo signature hair style, rimanendo fedele a questo detdi stile pur cambiando spesso lunghezza di capelli.