Un incubo Alessandro Basciano racconta le sue 48 ore in carcere | Umiliato

“Un”: con queste paroledescrive le 48 ore trascorse ina San Vittore dopo essere stato arrestato in seguito alla denuncia della sua ex compagna Sophie Codegoni. Quest’ultima lo ha accusato di stalking e minacce, dando origine a uno dei momenti più difficili della vita del deejay.ha condiviso la sua esperienza durante un’intervista alla trasmissione Iceberg su TeleLombardia, svelando dettagli dolorosi e personali del suo arresto e della breve detenzione.“Ritornavo da un allenamento in palestra, quindi ero molto tranquillo. Non avrei mai pensato a un’azione di forza di questo genere. Arriva sotto casa una macchina dei carabinieri che mi ha chiesto di salire in casa per notificarmi un atto e poi mi hanno messo a sedere. Mi hanno detto: ‘, ci dispiace, però questo non è un atto, è un mandato di arresto’”, hato, ricordando il momento in cui ha realizzato di essere stato arrestato.