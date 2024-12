Tpi.it - Siria: gli Usa raddoppiano le truppe e inviano una delegazione a Damasco per incontrare i vertici di Hayat Tahrir al-Sham

Gli Stati Uniti hanno raddoppiato leschierate ine hanno inviato unadiplomatica nella capitaleperle nuove autorità guidate dal gruppo jihadistaal-, considerata ancora un’organizzazione terroristica da Washington.Negli ultimi mesi, come annunciato ieri dal portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, gli Usa hanno raddoppiato il proprio personale militare innell’ambito delle operazioni contro il sedicente Stato islamico (Isis), portandolo a circa 2.000 soldati. La maggior parte di questi sono di stanza presso la base militare istituita nel marzo 2016 nella zona di de-escalation di al-Tanf, un’area di 55 chilometri quadrati nel sud del Paese arabo, vicino al confine con Giordania e Iraq.Intanto oggi, come riferisce il dipartimento di Stato in una nota citata dall’agenzia di stampa Reuters, unadiplomatica di alto livello dell’amministrazione Biden è arrivata nella capitalenaperalcuni rappresentanti dial-e della società civile per discutere con ini “la loro visione per il futuro del Paese e di come gli Stati Uniti possono aiutarli a realizzarla”.