Quotidiano.net - Sinergy acquisisce il 64% di Multilife, Roberto Zanin confermato presidente

Leggi su Quotidiano.net

Ls svizzera, società appartenente alla Filippini Holding che controlla Gamma Capital Markets Limited, ha acquisito da Consultinvest le quote di maggioranza (64%) dell'intermediario assicurativodiventandone così il primo azionista con il 74% del capitale sociale. E' quanto si legge in una nota secondo cui il rimanente 26% è rimasto ai soci di minoranza, in prevalenza consulenti della Società., già amministratore delegato e co-fondatore di, è statoal vertice della società di cui assume ora anche la presidenza. Specializzata in Private Insuring & Wealth Management,, fondata nel 2002 a Bolzano, nel corso degli anni è attiva nella creazione e distribuzione di prodotti assicurativi Vita a maggior tasso di innovazione. La società ha 370 milioni di euro di masse amministrate, 170 consulenti e oltre 6000 clienti.