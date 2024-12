Scudetto Inter | si riapre il caos Calciopoli con la Juventus

Leggi su Sportface.it

Siilattorno alla vicenda, l’ultima mossa dell’manda su tutte le furie lae i propri tifosi.Sono passati ormai oltre 18 anni e mezzo da quell’estate del 2006, tanto gloriosa e tanto cupa per il calcio italiano. La vittoria del Mondiale in Germania conquistata dai ragazzi di Marcello Lippi, a distanza di ventiquattro anni dall’ultimo Mondiale, ma anche il casoche mise nell’ombra tutto il sistema calcio del nostro paese.Uno scandalo di dimensioni epocali che vide larevocata dellovinto nella stagione 2004/2005 e condannata all’ultimo posto d’ufficio in quella successiva, perdendo così lovinto sul campo e retrocedendo per la prima volta nella sua storia in Serie B.Vista anche la penalizzazione che fu inflitta al Milan, lodella stagione 2005/2006 fu assegnato all’, arrivata terza in classifica a fine campionato ma salita al primo posto dopo le sanzioni inflitte ae Milan.