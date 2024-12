Mistermovie.it - Mister Movie | Svelata la Data di Uscita di 28 Anni Dopo, il Sequel Horror

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’di The Bone Temple fissata per gennaio 2026Sony Pictures ha ufficialmente annunciato ladidi The Bone Temple, il prossimo capitolo della trilogia pianificata, successivo a 28. Il film farà il suo debutto nelle sale il 16 gennaio 2026, proseguendo la saga iniziata con il celebre 28 Giornidi Danny Boyle.Dietro le quinte: regia e sceneggiaturaLa regia di The Bone Temple è affia Nia DaCosta, conosciuta per il suo lavoro su The Marvels. La sceneggiatura è firmata da Alex Garland, già autore di 28 Giornie collaboratore di lungadi Danny Boyle. Anche se i dettagli sulla trama sono ancora top secret, il film promette di espandere ulteriormente l’universo narrativo della saga, esplorando temi di sopravvivenza e orrore in un mondo devastato dal virus della rabbia.