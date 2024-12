Ilfattoquotidiano.it - Milly Carlucci e la verità sul mistero di Mariotto: “La ragione per cui non abbiamo detto nulla per due settimane è che dopo quell’evento se n’è andato a Riyad”

Siamo quasi arrivati alla finale di Ballando con Le Stelle esi è raccontata a Fanpage.it e non si è sottratta alle domande sulle tante cose accadute in questa edizione. Intanto, il commento su chi (come noi di FQMagazine) ha parlato della virata del programma, talent show, verso il reality: “Noi di base siamo un talent show, perché è chiaro che la spina dorsale di questo programma è l’idea che qualcuno metta in ballo la propria capacità nel fare qualcosa. Diventa una gara di ballo che noi proviamo a spingere il più possibile. Poi però c’è questo effetto che io rivedo anche nello sport, quello più popolare di tutti per noi che è il calcio: quello è un reality? Non credo, però poi se ne parla tantissimo, c’è un chiacchiericcio che va avanti per tutta la settimana, si parla più di quanto si giochi.