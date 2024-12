Malta, ambasciatori di 114 Paesi ospiti del Sovrano Ordine Militare

Leggi su Ildenaro.it

In occasione dell’inizio del nuovo anno, il Gran Maestro deldi, Fra’ John Dunlap, riceverà glidei 114e delle istituzioni con cui l’intrattiene relazioni diplomatiche bilaterali.Nel corso dell’udienza, l’81° Gran Maestro illustrerà le principali attività e gli impegni più importanti in ambito diplomatico e umanitario.L’appuntamento solo ad invito è per venerdì, 10 gennaio 2025, alle ore 11.00 nella Villa Magistrale, in Piazza dei Cavalieri di4, Roma.L'articolodi 114delproviene da Ildenaro.it.