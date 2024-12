Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2024 in DIRETTA: un mastodontico Casse in lotta per la vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.21 Inforcata e brutta caduta per Danklmaier, era in corsa per il podio dopo il terzo intermedio. Gara interrotta, nella parte alta della pista sta nevicando. Dunque tempo decisamente variabile. Stava uscendo il sole, ora nevica.12.21 L’austriaco accusa 0.25 di ritardo al secondo parziale.12.20 L’elvetico è 10° a 1.29. Tocca all’austriaco Daniel Danklmaier.12.19 Murisier spaventa. 0.05 di vantaggio al primo intermedio, ma è dietro di 0.54 al secondo.12.18 Feurstein chiude 11° a 1.72. Attenzione ora allo svizzero Justin Murisier, vincitore della discesa di Beaver Creek.12.17 Feurstein non fa paura: 0.46 di ritardo al secondo intermedio.12.16 Attenzione ora all’austriaco Lukas Feurstein, terzo a Beaver Creek.12.