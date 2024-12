Ilfattoquotidiano.it - La figlia di Claudio Amendola stoppata a MasterChef Italia da chef Giorgio Locatelli: “Farò questo in ogni caso, io farò la cuoca”

Colpo di scena ieri sera nel Live Cooking dicon una aspirantedavvero speciale. Al cospetto dei tre giudici, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo si è presentata la doppiatrice Alessiadi, nipote di Ferruccio e Rita Savagnone. Il piatto che la doppiatrice ha presentato sono le fettuccine al limone con menta e pecorino che convincono Barbieri e Cannavacciuolo, ma non. Alessia ottiene, quindi, il grembiule grigio col passaggio alla fase successiva assicura: “Ioin, iola”.Quindi in tutto 18 titolari, 2 in panchina perla Masterclass di quest’anno di. I giudici hanno completato la selezione tra i cuochi amatoriali presentatisi ai nastri di partenza di questa edizione.