Dilei.it - John Elkann parla della madre Margherita: “Violenta. Lapo ha subito di più”

Leggi su Dilei.it

, nipote del celebre Gianni Agnelli e attuale Presidente di alcune tra le società automobilistiche più importanti come Stellantis e Ferrari, è tornato nuovamente aresua famiglia e, in particolare, del rapporto con sua. In un lungo reportage del settimanale Le Point intitolato Nel mondo segreto difirmato da Beatrice Parrino,ha rivelato dettagli inquietanti sulla figura materna e sull’atmosfera punitiva che aleggiava in casa Agnelli.sullasia fisicamente che verbalmenteLa storia raccontata da, dal 2004 sposato con Lavinia Borromeo, è senza ombra di dubbio ben lontana dall’idea di famiglia ideale che ci si potrebbe immaginare. Nel reportage di Le Point l’imprenditore, primogenito diAgnelli e del primo marito Alain, racconta di un’atmosfera familiare tesa,e piena di problematiche legate sia al fanatismo religioso che ad una mentalità bigotta.