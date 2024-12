Ilgiorno.it - Incidente a Desenzano del Garda, settantenne si schianta fuori strada: ipotesi malore

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersitomentre guidava in via Vò adel, nel Bresciano. L’, che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto venerdì mattina intorno alle 11.20 e sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato in codice rosso – il più grave – agli Spedali Civili di Brescia. Secondo le prime, ilpotrebbe aver avuto unalla guida che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.