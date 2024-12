Il trono di Martina è finito Uomini e Donne bacio dietro le quinte | tutti in piedi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ildicontinua a essere al centro dell’attenzione, conquistando il pubblico con emozioni, colpi di scena e momenti di grande intensità. L’ex protagonista di Temptation Island sembra ormai molto vicina alla scelta, con due soli corteggiatori rimasti in gioco: Gianmarco e Ciro. La puntata del 20 dicembre ha regalato al pubblico unappassionato che ha scatenato reazioni contrastanti.>> “Sappiamo cosa hai fatto fuori”., Michele smascherato: “È successo il bordello”La puntata si è aperta con, che nella scorsa settimana aveva espresso alcune perplessità su Gianmarco, definendolo “a volte un po’ freddo e distaccato”. Tuttavia, il corteggiatore ha deciso di sorprenderla con un gesto che ha cambiato le carte in tavola. Subito dopo la scorsa registrazione, Gianmarco è andato a trovarla nel camerino, ufficialmente per parlare, ma con ben altre intenzioni.