Gamberorosso.it - I vini naturali dei colli piacentini entrano nei supermercati grazie a una cantina collettiva

Leggi su Gamberorosso.it

«L'ipotesi da cui siamo partiti, quando abbiamo deciso di iniziare l'avventura del Vecchio Consorzio 1953, è che per contribuire a salvare la viticoltura piacentina avremmo dovuto riconoscere ai titolari di quelle aziende agricole che conferiscono uva e non imbottigliano in proprio un prezzo maggiore» racconta Massimiliano Croci, 44 anni, contadino e vignaiolo a Castell'Arquato (PC). Alla vigilia del 2025, dopo la terza vendemmia, la realtà che ha fondato insieme all'amico e socio Pietro Gazzola, di tre anni più grande, sembra iniziare a rispondere ai problemi del territorio, su tutti l’emorragia che nei primi vent'anni del Duemila ha portato ia perdere quasi un terzo della superficie vitata, circa duemila ettari su 6.900. “Solo negli ultimi cinque anni in Val d’Arda e nelle valli minori vicine abbiamo perso 141,5 ettari su 1.